Школьницы нашли в колодце труп мужчины, убийца осужден

32-летний житель Белозерска осужден за убийство молодого земляка. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, преступление совершено в мае прошлого года.

Пьяный белозер 1991 года рождения пришел в квартиру к подсудимому на улицу Луначарского в Белозерске, чтобы выяснить отношения. Хозяин жилья взялся за топор и несколько раз ударил обухом по голове. Убитого он сбросил в колодец.

Подсудимый вину не признал, от дачи показаний на суде отказался.

Ранее он рассказал, что в июне 2019 года его оппонент украл у него из квартиры продукты, за кражу его посадили. 4 мая 2021 года освобожденный с ножом в руке пришел разбираться за то, что его посадили.

Владелец квартиры защищался, испугавшись за свою жизнь он нанес визитеру два удара обухом по голове. Потом добил его, привязал к ноге два металлических «блина» от штанги и скинул тело в воду.

Голову, торчащую из воды в первой половине лета 2021 года. обнаружили школьницы. Мать одной из них приехала посмотреть, ей показалось, что там манекен. Но сосед, сказал, что это труп. Они и вызвали полицию.

В итоге суд по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») приговорил злоумышленника к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.