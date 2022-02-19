Иномарка протаранила грейдер в Вологодской области

В Вологодской области произошло ДТП с грейдером. ЧП случилось в пятницу, 18 февраля, в 20:20 на 392 километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово в Великоустюгском районе.

66-летний водитель двигался на автомобиле «Хендай», он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди грейдер. Спецтехникой управлял мужчина 1975 года рождения. При столкновении пострадал водитель иномарки, он был доставлен в Великоустюгскую центральную районную больницу, сообщает областное управление ГИБДД.