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Происшествия19 февраля 2022 16:12

Иномарка протаранила грейдер в Вологодской области

Водитель оказался в больнице
Иван Чухнин
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В Вологодской области произошло ДТП с грейдером. ЧП случилось в пятницу, 18 февраля, в 20:20 на 392 километре автодороги Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово в Великоустюгском районе.

66-летний водитель двигался на автомобиле «Хендай», он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди грейдер. Спецтехникой управлял мужчина 1975 года рождения. При столкновении пострадал водитель иномарки, он был доставлен в Великоустюгскую центральную районную больницу, сообщает областное управление ГИБДД.