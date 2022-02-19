Незаконных гаражей в Вологде будет меньше

Незаконных гаражей будет меньше. Фото: архив администрации Вологды.

Аренда за пользование земельным участком для размещения некапитальных гаражей в Вологде существенно снижена. Раньше средняя годовая стоимость аренды для этих целей участка под один гараж составляла свыше 70 тысяч рублей. Желающих платить такую сумму было мало.

На минувшей сессии городской Думы депутаты снизили городской коэффициент за фактическое пользование земельным участком для размещения металлических гаражей. В результате стоимость будет значительно доступнее. А значит, незаконных гаражей будет меньше, сообщает Вологодская городская Дума.

Напомним, стоимость аренды рассчитывается по формуле: метраж гаража * 1,2% * удельный коэффициент функциональной зоны. С учетом размещения в зонах с самыми высокими коэффициентами – среднеэтажной и многоэтажной застройки – самая высокая сумма составит 710 рублей в год. Если гараж находится в зоне производственной деятельности – сумма аренды будет уже 200 рублей в год.

У вопросу незаконных гаражных боксов в Думе позанялись в конце прошлого года. К Главе Вологды Юрию Сапожникову обратились жители Молочного, когда у них сложилась безвыходная ситуация: часть неоформленных гаражей там попала в пятно застройки и подлежала демонтажу.

«Чтобы спокойно продолжать использовать или разместить новый «гараж-ракушку» достаточно факта включения в схему размещения некапитальных гаражей. 3 февраля эта схема для города Вологды была утверждена. Шаг первый – смотрим схему. Шаг второй – если места, где находится гараж, нет в списке – пишем заявление на имя первого заместителя Мэра города Вологды – начальника Департамента градостроительства Администрации города Вологды Анатолия Николаевича Баранова с просьбой включить ваш адрес в схему. Раньше средняя годовая стоимость аренды для этих целей участка под один гараж составляла свыше 70 тысяч рублей! И конечно, столь высокая сумма не располагала к тому, чтобы пользоваться постройкой по закону. Мы пересмотрели коэффициент в меньшую сторону. Надеюсь, что эти меры помогут вологжанам пользоваться и распоряжаться своими постройками на законных основаниях и с минимальными затратами», - отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.