Дополнительные доходы в размере 2,2 млрд рублей распределены депутатами Вологодской городской Думы

2,2 млрд рублей поступили в бюджет Вологды. Фото: Вологодская городская Дума.

Федеральные средства, 2,2 млрд рублей, на строительство школы на улице Преминина и приобретение 40 автобусов поступили в бюджет Вологды.

Дополнительные доходы поступили в трехлетний бюджет Вологды, они были распределены депутатами Вологодской городской Думы. Средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита и областное софинансирование направлены на строительство школы на улице Сергея Преминина и на закупку автобусов на газомоторном топливе.

Глава города Вологды Юрий Сапожников напомнил, что Вологодской области одобрен инфраструктурный бюджетный кредит почти на 2 млрд рублей, в том числе на финансирование школы на Сергея Преминина. Об этом заявлял Губернатор Олег Кувшинников. "Средства распределены на два года. На строительство школы на ул. Сергея Преминина направлены 728,9 млн рублей в этом году и такая же сумма в следующем году. Это будет школа на 1200 мест с бассейном, строительство начнется в этом году и завершится в 2023-м». Мэр Вологды Сергей Воропанов пояснил, что документация для конкурсных процедур уже подготовлена. Они стартуют в ближайшее время. Он напомнил, что выполнена задача Президента по обеспечению детей от 1,5 лет местами в детских садах и полностью закрыта очередь. Следующая задача касается школьников.

"Необходимо максимально сократить количество школьников, которые учатся во вторую смену, а постепенно полностью от нее отказаться. Строительство новой школы на ул. Сергея Преминина позволит сделать значительный шаг в этом направлении, поскольку в мкр Бывалово детей очень много. На данный момент в соседних школах № 3 и № 41 во вторую смену занимается около 50% детей. Новое учебное заведение позволит сократить эту цифру до 20%. Начнем его строительство максимально оперативно. Хочу поблагодарить Губернатора области Олега Кувшинникова за помощь в поэтапном решении этой важной задачи", - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов. Напомним, для решения этой задачи в Вологде в 2018 году был открыт Центр образования №42, в 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» построена пристройка к школе № 30 на 300 мест. Сейчас идет строительство школы на ул. Возрождения на 1000 мест, где дети будут учиться в одну смену. Поступившие федеральные средства будут направлены на закупку новых экологичных автобусов на газомоторном топливе – 346 млн рублей в 2022 году и столько же в следующем. На каждый транш будет приобретено более 20 автобусов. В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры, и первая часть машин выйдет на линию в этом году. Кроме того, уже из городских средств выделили 6,7 млн рублей на проектно-сметную документацию по ремонту моста через реку Содему на улице Челюскинцев. Он вошел в список ремонтов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего до 2024 года в Вологде по дорожному нацпроекту обновят 4 инженерных сооружения. Уже идет ремонт моста через реку Шограш в створе ул. Конева, в последующие годы пройдет ремонт моста через р. Содема по ул. Челюскинцев, моста через р. Вологда в поселке Кувшиново и моста через р. Шограш по улице Можайского.