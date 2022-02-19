Депутаты увеличили первоначальный взнос ипотеки молодым медикам

Фото: Городская Дума Вологды.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке для вологодских медиков увеличен.

На сегодняшней сессии городские парламентарии поддержали инициативу депутатского объединения партии «Единая Россия» об индексации суммы первоначального взноса по мере социальной поддержки для молодых медицинских работников.

Из средств городского бюджета молодым медикам, впервые трудоустроенным в лечебных учреждениях Вологды, компенсируют до 10 % от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Для семей с детьми первоначальный взнос был 300 тысяч рублей, теперь составит – 400 тысяч рублей. Для семей без детей было –200 тысяч, станет – 350 тысяч.

Городская субсидия ежемесячного платежа остается прежней: 35 и 25% для семей с детьми и без детей соответственно первые 2,5 года. Следующие 2,5 года – 50% всем категориям.

Также депутаты внесли в решение еще одно изменение.

«У нас появился юридический казус: ребята после обучения в вузе были приглашены на работу в связи с пандемией: для работы в поликлиниках, в стационарах. Они трудоустроились временно, на короткий срок. Уже после ординатуры, когда они начали работать по своей специальности – они получают отказ по ипотеке. Эту норму мы изменили, дополнив словами – после полного завершения обучения и присвоения квалификации по специальности. Ожидаем новых молодые специалистов, которые могут воспользоваться нашей мерой соцподдержки», – отметил Глава города Вологды Юрий Сапожников.

Получить дополнительную информацию о возможности получить льготную ипотеку можно в Управлении опеки и попечительства Администрации города Вологды по адресу: Советский проспект, д. 24, каб. 2. За подробной информацией можно обратиться по телефону: 72-12-75, сообщает пресс-служба Вологодской городской Думы.