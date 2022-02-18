Альфонс из Азербайджана обманул влюбленную шекснинку на два миллиона рублей

Шекснинский районный суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя Нижнего Новгорода, который похитил у жительницы райцентра 1964 года рождения более двух миллионов рублей. Подлеца разыскивали по всему миру и нашли в Белоруссии.

В Шексне районный суд вынес приговор в отношении 55-летнего уроженца Азербайджана, жителя Нижнего Новгорода. Он похитил у влюбленной в него жительницы райцентра 1964 года рождения более двух миллионов рублей. Мужчина находился в доверительных отношениях, для поездок по России и за границу он получал от нее деньги. При этом мужчина обещал, что деньги вернет, в том числе купив для нее за рубежом дорогой автомобиль. Для этого он попросил влюбленную в него шекснинку выдать на его имя доверенность на выполнение действий по покупке машины стоимостью около 2 000 000 рублей и перемещению легковушки на территорию нашей страны. Однако 2 043 246 рублей он похитил, а обещанную машину так ей и не представил. В суде аферист свою вину признал частично. Рассказал о знакомстве через Интернет еще в 2015 году. Встречались во Владимире, между ними возникли отношения.

По его словам, он передал на сохранение потерпевшей 1 290 000 рублей наличными, именно их она и переводила ему.

Подтвердил, что помимо его личных средств потерпевшая добровольно перевела 800 000 или 850 000 рублей, эти деньги он готов ей вернуть.

Что касается автомобиля, то пригнать его из-за границы он не обещал. По его словам, потерпевшая в своих показаниях обманывает, поскольку очень хотела выйти за него замуж, а он на ней так и не женился.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в мошенничестве в особо крупном размере, но исключил из обвинения хищение 120 000 рублей и 600 000 рублей, которые, со слов потерпевшей, она передала подсудимому наличными. Такое решение было принято из-за отсутствия достаточных доказательств факта передачи денег. Вместе с тем суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также поведение подсудимого, который в период предварительного следствия подался в бега и был объявлен сначала в федеральный, а затем – в международный розыск.

Азербайджанца задержали в городе Минске Республики Беларусь. По части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) злоумышленника приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. осужденного в пользу 57-летней потерпевшей в счет возмещения материального ущерба суд взыскал 2 043 246 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.