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Происшествия18 февраля 2022 9:23

Из-за пожара в вентиляционной шахте в Череповце эвакуировали целый многоквартирный дом

На место выезжали 8 спецмашин
Иван Чухнин
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17 февраля в 23 часа 07 минут поступило сообщение о пожаре в жилом здании Череповца. Срочно были эвакуированы люди.

ЧП случилось на Северном шоссе, в доме № 5. Пожар возник в вентиляционной шахте между первым и вторым этажами в одноподъездном 12 - этажном, кирпичном жилом доме. Общая площадь пожара – 1 кв. м, горел бытовой мусор. Как сообщает пресс-служба МЧС, эвакуировано 30 человек. В ликвидации задействованы 8 единиц техники, 26 человек личного состава. Названа предварительная причина произошедшего: поджог.