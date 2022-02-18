Из-за пожара в вентиляционной шахте в Череповце эвакуировали целый многоквартирный дом

17 февраля в 23 часа 07 минут поступило сообщение о пожаре в жилом здании Череповца. Срочно были эвакуированы люди.

ЧП случилось на Северном шоссе, в доме № 5. Пожар возник в вентиляционной шахте между первым и вторым этажами в одноподъездном 12 - этажном, кирпичном жилом доме. Общая площадь пожара – 1 кв. м, горел бытовой мусор. Как сообщает пресс-служба МЧС, эвакуировано 30 человек. В ликвидации задействованы 8 единиц техники, 26 человек личного состава. Названа предварительная причина произошедшего: поджог.