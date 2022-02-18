В Череповце бесчинствует европейский циклон "Вера"

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В Череповце наследил европейский циклон «Вера». В социальных сетях появились многочисленные свидетельства - упавшие дорожные знаки, сорванные крыши.

На своей странице в ВКонтакте сообщил мэр Череповца Вадим Германов: «В наш центр по защите населения от чрезвычайных ситуаций стекается информация о состоянии городской инфраструктуры. Пока натиска стихии не выдержали лист железа на Батюшкова, 4, крыши автобусных остановок на Архангельской и в Каменном переулке, а также стойки дорожных знаков на Пионерской и Горького. Эти повреждения оперативно устранили, а наши ремонтные бригады, хоть и находятся в полной боевой готовности, надеются, что ехать больше никуда не придется».

Мэр предупреждает череповчан об опасности, советует не парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов и заборов. «Увидели, что конструкции непрочные или есть угроза падения – звоните 051 или 083», – добавил Вадим Германов.

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В регионе стихия принесла снег, занесены дороги. Как сообщает группа "Администрация Череповецкого района" в социальной сети ВКонтакте, занесло дороги на территории Мяксинской зоны. «Переметы» появились в деревнях Вощажниково, Демидово, Яшнево, Петряево, Лысая Гора, на дороге «Чечино – Дубровка», деревнях Малата, Петраково и Дуброво.

«В ночь работала техника в деревне Афонино, к сожалению, погрузчиком не удалось выполнить работы, поэтому, сегодня будет завезен гусеничный бульдозер», - комментирует ситуацию начальник дорожного отдела Череповецкого района Александр Тищенко.