В Вологде продолжат сливать детские сады

В Вологде пройдет реорганизация трех пар детских садов. Инициативу администрации поддержали депутаты Вологодской городской Думы на сессии 17 февраля.

Так, детский сад компенсирующего вида № 26 присоединят к детскому саду № 19 «Солнышко»; детский сад № 11 «Дюймовочка» - к детскому саду № 81 «Непоседы»; детский сад № 87 «Радуга» - к детскому саду № 38 «Красная Шапочка».

Юридическое объединение образовательных учреждений должно улучшить эффективность управления. "Никаких увольнений среди воспитателей и нянечек не последует, они останутся работать на прежних местах или будут перераспределены по дошкольным учреждениям", - прокомментировала начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Отдельный вопрос у родителей вызвало объединение детского сада компенсирующего вида № 26 и детского сада № 19 «Солнышко».

В данном образовательном учреждении обучаются дети с нарушениями речи по специальным программам. Сейчас воспитанниками детского сада являются почти 150 человек. В прошлом году было набрано около 30 детей.

Родители беспокоятся: изменится ли родительская плата? Будут ли логопедические занятия? Увеличится ли наполняемость групп?

«После объединения детских садов условия обучения в детском саду № 26 не изменятся, а за счет помещений детского сада № 19 планируем увеличить количество групп для детей, обучающихся по адаптированной программе с тяжелыми нарушениями речи», - сообщила начальник Управления образования Вологды Ирина Гуляева.

На сессии было принято решение, что детский сад № 87 объединят с 38-м, который расположен на пр. Победы, 99а. По информации Управления образования города, детский сад № 87 на ул. Пролетарской, 64, посещало значительное количество ребят из других микрорайонов, в том числе с ул. Ленинградской. На данный момент потребность в этих садах отпала.

Это не первый опыт реорганизации детских садов в Вологде. В 2016 году детский сад № 82 присоединили к детскому саду № 30. В 2020-м детский сад № 1 «Карамель» объединили с детским садом № 8 «Маленькая страна», детский сад № 36 «Василек» - с детсадом № 5 «Аленушка», детсад № 20 «Одуванчик» - с детсадом № 64 «Мальвина». В сентябре прошлого года на сессии Гордумы было принято решение об объединении детских садов № 24 «Анютины глазки» и № 49 «Гусельки», сейчас процедура слияния только завершается. Возглавит учреждение, которое будет именоваться детским садом № 49 «Гусельки», Ольга Запоржина.

«С 2010 по 2021 годы я была заведующей детским садом № 49, с прошлого года стала заведующей детским садом № 24. Никаких глобальных изменений после соединения детских садов не будет, для родителей и воспитанников процедура пройдет совершенно безболезненно. Сейчас в детском саду № 49 обучается около 175 детей, в саду № 24 - 133. То есть после слияния в детском саду будет числиться более 300 человек», - говорит заведующая детским садом № 24 Ольга Запоржина.