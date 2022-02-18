В Череповце в субботу начнется сезон сельскохозяйственных ярмарок

В субботу, 19 февраля, в Череповце, на площади Химиков пройдёт первая в этом году сельхозярмарка.

Торговля продуктами собственного производства начнется в 10 утра. На ярмарку прибудут производители из Череповца, Вологды и районов области. В продаже будут овощи и мясо, колбаса, молочная и рыбная продукция, натуральный мед, сухофрукты и многое другое. Организаторы обещают на ряд позиций цены ниже магазинных. "Всего в этом году планируем организовать семь сельхозярмарок", — сообщают представители мэрии. Еще одна ярмарка в субботу и воскресенье пройдет на площади Молодежи. Там можно будет приобрести различные работы вологодских мастеров.