В Великом Устюге женщина выпала из окна в больнице

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В Великоустюгской центральной районной больнице из окна выпала женщина.

Официальная группа администрации Великоустюгского района сообщает, что произошло несчастье: в местной ЦРБ из окна третьего этажа выпала женщина. Она получила травмы «Это случилось 18 февраля в 6:15. Пострадавшая упала на козырек крыльца центрального входа», — сообщает паблик. Пенсионерка 1941 года рождения находится в реанимации.

Появилась информация департамента здравоохранения: "Накануне 80-летняя женщина была переведена из ковидного госпиталя в одно из отделений ЦРБ. Мы оказывали пациентке необходимую медицинскую помощь, доктора крайне внимательно относились к лечению. К сожалению, усугубляло состояние со здоровьем наличие тяжёлого заболевания. Медицинский персонал отмечал подавленное состояние пациентки, она не воспринимала слова поддержки. Сегодня до утреннего обхода медперсонал не обнаружил женщину в палате, она выпала из окна третьего этажа, была экстренно госпитализирована в отделение реанимации. Серьёзных травм, угрожающих жизни, женщина не получила. Пациентка получает медпомощь в полном объеме.