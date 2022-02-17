В Великоустюгском районе судили телефонного террориста

В Великом Устюге осудили телефонного террориста. 29-летний Денис признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).

Вечером 8 октября 2021 года он выпил и с телефона-автомата на улице Центральной в деревне Пеганово Великоустюгского района позвонил в дежурную часть полиции по Великоустюгскому району. Он сообщил о готовящемся взрыве школы-интерната и потребовал деньги.

Террориста вычислили. На суде Денис вину признал, от дачи показаний отказался. Ранее он рассказал, что в тот день он выпивал, пошел в магазин, с уличного таксофона попытался позвонить знакомому, но не смог. Разозлился, позвонил в полицию и сообщил дежурному о заложенной бомбе в коррекционной школе-интернате. Предупредил, что здание взлетит на воздух, если ему не дадут 1,5 миллиона рублей. Деньги он потребовал, чтобы его сообщение было воспринято реально. Взрывать здание он не собирался.

Директор школы-интерната показал, что полицейские незамедлительно прибыли к зданию школы, эвакуировали детей и воспитателей, и оцепили территорию.

К школе прибыли две бригады скорой помощи, спасатели, несколько полицейских автомобилей, пожарные машины, школу проверил специалист с собакой.

Как выяснилось, подсудимый учился в этой школе и проживал в интернате. Суд назначил выпускнику 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с осужденного взыскан материальный ущерб в пользу ГУ МЧС России по Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.