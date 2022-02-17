Череповец - один из самых мощных загрязнителей атмосферы в стране

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова назвала антилидеров по загрязнению атмосферы, среди грязнуль - город металлургов Череповец.

В интервью РБК глава РПН назвала официальные цифры. По ее словам, по уровню загрязнения воздуха в лидерах красноярский Норильск. Общий объем выбросов в атмосферу составляет 1,8 млн тонн в год и это 11% выбросов страны.

Если считать грузоподъемность железнодорожных вагонов по 60 тонн, то для вывозов выбросов потребуется 30 тысяч штук. И это только учтенные инвентаризованные объекты, причем инвентаризация и методы расчета не совсем корректны.

Череповец занял вторую ступеньку антирейтинга - уровень выбросов в атмосферу составляет 280 тысяч тонн, это 1,7% выбросов по России. На каждого череповчанина приходится почти по тонне выбросов в год. Третьим стал Новокузнецк — 278 тыс. тонн (1,6%).

По словам главы РПН, если оценивать ситуацию по числу произведенных расчетов размера вреда, то за 2020–2022 годы самые загрязненные территории — Ханты-Мансийский АО, Краснодарский и Приморский края, потом Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

А самым чистым субъектом РФ - Республика Алтай.