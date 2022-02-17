В Соколе произошел пожар на предприятии деревообработки

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Соколе произошел пожар. 16 февраля в 14 часов 18 минут поступило сообщение о возгорании на улице Гидролизная.

Как сообщает пресс-служба МЧС, пожар вспыхнул в металлическом бункере №1 с опилками и транспортере, соединяющем бункера №1 и №2. Принадлежит предприятию переработки древесины. Общая площадь пожара – 30 кв. м.

Повреждены опилки, закопчен бункер и транспортёр. Предварительной причиной назван недостаток конструкции, изготовления и монтажа производственного оборудования, связанные с неосторожным обращением с огнём неустановленных лиц.

На тушение пожара выезжали 4 единицы техники, 10 человек личного состава.