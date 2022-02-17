В Череповце полицейские накрыли незаконный пункт приема лома и продажи спирта

Фото: УМВД России по Вологодской области

В Череповце полицейские в гараже выявили незаконный пункт по приему лома и продаже спиртосодержащей продукции. Они наведались в один из гаражных боксов на улице Вологодской. Мужчина, выходящий из гаража, рассказал, что сдал медную болванку весом 1 килограмм, на вырученные денежные средства там же приобрел 2 флакона косметического лосьона, с содержанием этилового спирта 95% по 45 рублей каждый. Между тем приемщик лома в гараже не смог предъявить соответствующие документы на продажу спиртосодержащей продукции и обращение с ломом металлов: документов, разрешающих вести торговлю спиртосодержащей продукцией и осуществлять прием черных и цветных металлов, у него просто не было.

Правоохранители изъяли 176 флаконов со спиртом по 100 мл каждый.

В отношении череповчанина 1963 г.р. полицейские составили протоколы об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по ст. 14.26 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения».

Составленные материалы направлены в суд для привлечения к административной ответственности лица.