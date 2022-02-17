На Вологодчине количество заболевших коронавирусом снижается

В Вологодской области несколько снизилось количество заболевших коронавирусом за сутки. На 17 февраля зафиксировано 2352 новых случая заболевания, 1597 пациентов выздоровело, 190 человек госпитализировано, семь умерло. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф. За всё время пандемии в Вологодской области выявлено 140 186 случаев заболевания COVID-19, 113 640 человек — выздоровело. Согласно официальным данным, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 3292 человека.

В Москве и Петербурге пик заболевания коронавирусом пройден, работа медучреждений стабилизировалась.

Инфекционисты сообщают, что протекание болезни при штамме "омикрон", который стал превалирующим в России, похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался.