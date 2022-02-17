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Общество17 февраля 2022 8:14

В Соколе началось рассмотрение дела по избиению подростка товарищами в общежитии

Подсудимые вину признали
Иван Чухнин
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В Соколе началось рассмотрение дела об избиении товарищами студента-сироты. Видео экзекуции попало в интернет и вызвало широкий резонанс.

Сокольский мировой судья начал рассматривать дела по обвинению семи студентов лесопромышленного политехнического техникума, они обвиняются в нанесении побоев первокурснику. ЧП случилось в начале учебного года в общежитии. В группе «Сокольские сплетни» было выложено видео, где подростки в спортивной одежде по очереди наносят удары юноше, сидящему на кровати. Сначала малолетки надевали боксерскую перчатку и били по голове и лицу, затем стали наносить удары в живот. Всех участников быстро вычислили. ;В судебное заседание явились все подсудимые, потерпевший, их законные представители и защитники. Подсудимые вину по предъявленному обвинению признали, от дачи показаний отказались на основании ст. 51 Конституции РФ», — рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

После того, как было оглашено обвинительное заключение, суд допросил потерпевшего и отложил судебное заседание на 16 марта. За это время необходимо будет исследовать представленные доказательства.