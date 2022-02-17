В Череповце проживает более сотни злостных уклонистов старше 27 лет

Те, кто должен был служить в армии, но не сделал это, несмотря на то, что исполнилось 27 лет, могут быть признаны уклонистами. Далее их жизнь будет проистекать со справкой вместо военного билета.

Военный комиссар по Череповцу и Череповецкому району Артем Вихарев привел статистику таких нарушителей.

Череповчане старше 27 лет считают себя свободными от прохождения военной службы, но призывная комиссия продолжает рассматривать дела не явившихся в военкомат.

Из 133 великовозрастных призывников 95 человек можно считать злостными уклонистами.

"Тем, кто не отслужил без уважительной причины, выдается справка взамен военного билета. Это такой же юридический документ воинского учета. Но справка накладывает разные ограничения", - пояснил Артем Вихарев.

В 2021 году в суд с жалобами на решение призывной комиссии обратились 158 призывников. Правда, в большинстве случаях суд удовлетворил требования военкомата, некоторых молодых людей отправили на экспертизу, еще двоих освободили от службы в армии. Жалобы на решение военкомата поступали и непосредственно в призывную комиссию: из 121 заявления было удовлетворено только шесть.