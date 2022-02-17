При столкновении со скорой помощью мужчина вылетел в окно иномарки

Обе машины получили кузовные повреждения.

В Череповце произошло ДТП с участием скорой. Есть пострадавшие.

Рано утром 17 февраля на улице Сталеваров, 68 скорая врезалась в иномарку, пострадали 4 человека.

Скорая доставляла в больницу пациента с аппендицитом. На светофоре, который работал в режиме желтого мигания, водитель «Рено» не пропустил спецмашину. При столкновении от удара 29-летний пассажир иномарки вылетел в окно. Его и водителя скорой отправили в больницу. Также травмирован 25-летний водитель «Рено» и 22-летняя фельдшер.

Причины и обстоятельства происшествия предстоит уточнить.