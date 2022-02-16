Горячая линия 122 в Вологодской области не работала целую ночь из-за сбоя

Горячая "коронавирусная" линия в Вологде не работала всю ночь. Это объясняется техническим сбоем. Сейчас он устранен. Напомним, колл-центр «122» работает уже почти два года, за это время специалисты приняли около 150 тысяч звонков.

«В период с 22 часов 11 минут 15 февраля по 8 часов 51 минуту 16 февраля со стороны провайдера связи была ограничена возможность дозвона граждан области до операторов горячей линии. В настоящее время прием звонков осуществляется в полном объеме, работа линии «122» восстановлена», — сообщила руководитель службы «122» Наталья Животикова.

Звонки на горячую линию принимаются ежедневно без перерывов на обед и выходных дней с 8 до 20 часов. Все ночные звонки записываются на автоответчик и обрабатываются операторами на следующий день.

Вологжане обращаются на горячую линию с вопросами о вакцинации от коронавирусной инфекции, алгоритме действий при появлении симптомов заболевания, вызове врача на дом.

Однако кроме здравоохранения вологжане задают вопросы и по иным темам. Это социальное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство и дороги.

За прошедший день операторами линии «122» обработано более 1300 звонков, сообщили в правительстве области.