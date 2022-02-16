В Вологде вынесен приговор Светлане Шабуриной - руководителю СУ-13, обманувшей дольщиков

В Вологде городской суд вынес приговор учредителю строительных организаций СУ-13. ООО "Берег" и "Новый дом" Светлане Шабуриной. "Мама" обманутых дольщиков получила реальный срок. Пять лет она должна провести в колонии общего режима.

Под руководством женщины СУ-13 строило дома в Вологодском районе, но обязательства перед сотнями дольщиков не были выполнены.

Фирмы для строительства жилья были созданы с 2006-го по 2010 год. По мнению суда, Светлана Шабурина продолжала рекламировать и продавать квартиры в будущих новостройках, заведомо зная, что денег на завершение строительства не хватит. В результате пирамида рухнула. Уголовное дело возбуждено в 2016 году, оно насчитывает более 140 томов.

Суд начался 1 апреля 2019 года. 16 февраля приговор был вынесен. За мошенничество в особо крупных размерах Светлана Шабурина должна провести пять лет в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.