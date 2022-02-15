Три свадьбы из ста на Вологодчине - с иностранцами

Иностранцы в 2021 году зарегистрировали почти 200 браков с жителями Вологодской области. Об этом сообщил на своей странице в соцсети заместитель губернатора региона Эдуард Зайнак.

Всего из 6381 браков, заключенных в регионе за минувший год на союзы с иностранцами пришлось около 3%. Вологжанок охотно берут замуж граждане стран СНГ — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины.

Кроме того, были зарегистрированы браки вологжан с гражданами Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Индии, Италии, Нигерии, Сербии, США и Палестины.