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Общество15 февраля 2022 12:18

Три свадьбы из ста на Вологодчине - с иностранцами

200 браков с гражданами других государств зафиксировано в 2021 году
Иван Чухнин
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Иностранцы в 2021 году зарегистрировали почти 200 браков с жителями Вологодской области. Об этом сообщил на своей странице в соцсети заместитель губернатора региона Эдуард Зайнак.

Всего из 6381 браков, заключенных в регионе за минувший год на союзы с иностранцами пришлось около 3%. Вологжанок охотно берут замуж граждане стран СНГ — Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины.

Кроме того, были зарегистрированы браки вологжан с гражданами Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Индии, Италии, Нигерии, Сербии, США и Палестины.