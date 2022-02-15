В Вологодском районе строящийся дом тушили 37 человек и 13 единиц техники

Дом удалось отстоять. Фото: МЧС.

15 февраля в 1 час 08 минут в Вологодском районе произошел пожар. В Спасском сельском поселении, в деревне Кудрино на улице Красносельская горел одноэтажный с мансардой, брусовой деревянный, обшитый сайдингом частный строящийся дом.

Дом отапливался от котла комбинированного типа. Повреждены внутренняя отделка мансардного этажа, помещения веранды и котельной, также обуглена деревянная обрешетка кровли, 1 этаж закопчен по всей площади. Здание принадлежит гражданину 1986 г.р.

Предварительная причина ЧП: неправильное устройство или неисправность печи. В ликвидации участвовали 13 единиц техники, 37 пожарных.