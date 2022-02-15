В Вологодской области с 16 февраля возобновится работа учреждений допобразования в обычном режиме

В Вологодской области с 16 февраля возобновляют работу в привычном режиме учреждения допобразования.

Это связано с тем, что в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости среди детей.

"Если ранее доля заболевших коронавирусом детей в общей статистике составляла до 25%, то сейчас цифра составляет 18%. Также отмечается снижение случаев госпитализации среди детей", — рассказал первый замгубернатора Антон Кольцов. 15 февраля заканчивается недельный инкубационный период у детей, которые были выведены на карантин 8 февраля. Приостановлении деятельности учреждений дополнительного образования было принято в конце января на заседании регионального оперштаба.