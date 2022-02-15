У вотчины Деда Мороза появилась альтернатива в Карелии

Фото: сайт РЖД.

Передвижная резиденция Деда Мороза будет находиться в Республике Карелия.

Проект РЖД «Поезд Деда Мороза» обретет место своей стационарной стоянки на станции Сортавала - в 60 км от пропускного пункта Вяртсиля на российско-финляндской границе и примерно на половине пути от Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Здесь проходит федеральная автомагистраль А-121 «Сортавала»; железнодорожный маршрут на Костомукшу, а также водный путь Санкт-Петербург – остров Валаам – Сортавала).

Поезд превратился в новую резиденцию Деда Мороза – со сказочной музейной экспозицией, детским кафе и прочими аксессуарами.

Отныне туристам запада страны вовсе не обязательно ездить на Вологодчину.

Вологда-Поиск задает вопрос: создание «альтернативной» резиденции в тысяче километров от Великого Устюга – это ли не хищение идеи, в продвижение которой вбуханы многие миллиарды рублей?! Вотчина Деда Мороза на Вологодчине за многие годы существования стала одним из наиболее популярных вологодских брендов.

Как сообщает официальный сайт РЖД, "с 5 декабря 2021 г. по 15 января 2022 года был реализован совместный проект холдинга «РЖД» и администрации Вологодской области – «Поезд Деда Мороза». Дед Мороз из Великого Устюга на специальном праздничном поезде совершил путешествие длиною в 41 день по 36 российским городам.

В 2022 году ОАО «РЖД» совместно с администрацией Вологодской области планирует снова назначить поезд Деда Мороза и удлинить его маршрут, чтобы еще больше детей и их родителей могли посетить передвижную резиденцию новогоднего волшебника..."