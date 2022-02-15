В Соколе увековечили память педиатра Ирины Кайсын

Фото: Сокол.инфо.

В Соколе увековечили память педиатра. На здании детской больницы появилась мемориальная доска в честь Ирины Кайсын. Ирина Сергеевна скончалась год назад в возрасте 57 лет. Память о ней жива. Мемориальная доска была открыта на средства добровольных пожертвований.

«Ирина Кайсын работала врачом-педиатром палаты интенсивной терапии детской больницы Сокольской ЦРБ. Врачи-коллеги вспоминают: она всю себя отдавала работе, для неё не существовало понятия «личное время», когда речь шла о здоровье её маленьких пациентов. Под пристальным вниманием Ирины Сергеевны лечились самые тяжёлые пациенты детской больницы. Без преувеличения можно сказать, что её знали и любили все сокольчане», — сообщает администрация Сокольского района.