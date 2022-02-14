Вологодчина бьет рекорды по отстрелу лося

Облохотдепартамент назвал количество отстрелянных в вологодских лесах лосей.

Подведены итоги осенне-зимнего сезона. В 2021 году лимит добычи составил 2743 особи, а добыто 2350 лосей, что является рекордом за последние 15 лет, сообщает областной охотдепартамент в группе ВКонтакте. Общая численность лосей на Вологодчине составляет более 48 тысяч особей. То есть отстрелян был примерно каждый 20. При этом наибольшая плотность животных наблюдается в южных и западных районах области. Общая численность лосей на Вологодчине составляет более 48 тысяч особей.

Заместитель Губернатора области Михаил Глазков заверил, что наблюдается явный рост численности лося, это подтверждают и результаты мониторинга численности. "Лимиты добычи в следующем сезоне охоты будут установлены по итогам проходящего сейчас зимнего маршрутного учета животных", - рассказал заместитель Губернатора области Михаил Глазков.

Лимит добычи традиционно составляет 5-6% от общей численности популяции в регионе. Итоги зимнего маршрутного учета животных подведут в апреле.