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Общество14 февраля 2022 14:29

Вологодчина бьет рекорды по отстрелу лося

В регионе отстрелян каждый 20 зверь
Иван Чухнин
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Облохотдепартамент назвал количество отстрелянных в вологодских лесах лосей.

Подведены итоги осенне-зимнего сезона. В 2021 году лимит добычи составил 2743 особи, а добыто 2350 лосей, что является рекордом за последние 15 лет, сообщает областной охотдепартамент в группе ВКонтакте. Общая численность лосей на Вологодчине составляет более 48 тысяч особей. То есть отстрелян был примерно каждый 20. При этом наибольшая плотность животных наблюдается в южных и западных районах области. Общая численность лосей на Вологодчине составляет более 48 тысяч особей.

Заместитель Губернатора области Михаил Глазков заверил, что наблюдается явный рост численности лося, это подтверждают и результаты мониторинга численности. "Лимиты добычи в следующем сезоне охоты будут установлены по итогам проходящего сейчас зимнего маршрутного учета животных", - рассказал заместитель Губернатора области Михаил Глазков.

Лимит добычи традиционно составляет 5-6% от общей численности популяции в регионе. Итоги зимнего маршрутного учета животных подведут в апреле.