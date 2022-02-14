Работник вологодской УК нашел опасный клад в подвале на улице Чернышевского

Сотрудник управляющей компании в Вологде обнаружил маленький военный склад. Он разбирал хозяйственные постройки в подвале одного из многоквартирных домов на улице Чернышевского и обнаружил военную форму, другие вещи, имеющие военную атрибутику, а также две картонные коробки с патронами.

Патроны калибра 5, 6 мм оказались предназначены для мелкокалиберной винтовки, их он передал росгвардейцам.

Боеприпасы проходят экспертизу, по результатам которой нашедший их мужчина может получить денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.