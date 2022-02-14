Иномарка сбила велосипедиста без светоотражающих элементов на Вологодчине

В Кирилловском районе иномарка сбила велосипедиста. Мужчина погиб.

Стало известно, что за рулем Тойота Каролла находился 38-летний водитель.

ДТП произошло на 101 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск» 11 февраля в 18:05. 57-летний велосипедист двигался по проезжей части в попутном направлении. На его одежде не было светоотражающих элементов.

Удал был такой силы, что мужчина скончался на месте, а автомобиль получил серьезные кузовные повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.