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Происшествия14 февраля 2022 8:12

Иномарка сбила велосипедиста без светоотражающих элементов на Вологодчине

Мужчина от травм скончался на месте
Иван Чухнин
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В Кирилловском районе иномарка сбила велосипедиста. Мужчина погиб.

Стало известно, что за рулем Тойота Каролла находился 38-летний водитель.

ДТП произошло на 101 километре автодороги «Вологда-Медвежьегорск» 11 февраля в 18:05. 57-летний велосипедист двигался по проезжей части в попутном направлении. На его одежде не было светоотражающих элементов.

Удал был такой силы, что мужчина скончался на месте, а автомобиль получил серьезные кузовные повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.