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Происшествия14 февраля 2022 7:28

Грузовик протаранил легковушку в Вологде

ЧП произошло на транспортной развязке
Иван Чухнин
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Грузовик разбил "корму" Шкоды.

Грузовик разбил "корму" Шкоды.

Грузовик врезался в легковушку в Вологде. Грузовой автомобиль Даф-XF с полуприцепом допустил ДТП с автомобилем Шкода Фабия. Происшествия случилось 13 февраля в Вологде около кольцевой развязки на трассе Вологда — Новая Ладога. Обе машины двигались в одном направлении. Но водитель грузовика догнал легковушку и протаранил ее.

В результате аварии пострадали 14-летняя девочка, сидевшая на заднем сидении легковушки, и 31-летняя женщина - водитель Шкоды. Девочку доставили в травмпункт.