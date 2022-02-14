Грузовик протаранил легковушку в Вологде

Грузовик разбил "корму" Шкоды.

Грузовик врезался в легковушку в Вологде. Грузовой автомобиль Даф-XF с полуприцепом допустил ДТП с автомобилем Шкода Фабия. Происшествия случилось 13 февраля в Вологде около кольцевой развязки на трассе Вологда — Новая Ладога. Обе машины двигались в одном направлении. Но водитель грузовика догнал легковушку и протаранил ее.

В результате аварии пострадали 14-летняя девочка, сидевшая на заднем сидении легковушки, и 31-летняя женщина - водитель Шкоды. Девочку доставили в травмпункт.