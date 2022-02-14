В Бабушкинском районе рухнуло капитально отремонтированное крыльцо дома культуры

Фото: Газета "Знамя" Бабушкинского района

В Вологодской области вновь рухнуло капитально отремонтированное здание.

На сей раз ЧП случилось в Бабушкинском районе. Крыльцо Дома культуры в посёлке Зайчики отделилось от здания и упало. ЧП произошло 11 февраля. В конце прошлого года поселковый ДК был капитально отремонтирован, общая стоимость ремонта составила 5 миллионов 650 тысяч рублей.

ЧП случилось, когда накопившийся снег с новенькой крыши ДК съехал на новенькую крышу входа. К счастью, люди не пострадали - в момент падения на входе никого не было.

«Объект ремонтировался в 2021 году, но проектной документацией не были предусмотрены снегозадержатели. Данные виды работ планировалось сделать в текущем году», — сообщила местной газете «Знамя» глава Бабушкинского района Татьяна Жирохова.

Кстати, судя по карте Яндекс. Погода, в Зайчиках снежный покров составил 61 см.

Напомним, что два месяца назад снег деформировал кровлю уличной сцены Чагодощенского дома культуры, которая была недавно отремонтирована.

В конце января в селе Анненский Мост Вытегорского района капитально отремонтированный физкультурно-оздоровительный комплекс сложился как дешевая теплица.

А в Шексне ветер не однажды сдувал новенькие крыши.