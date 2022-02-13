Мэр Вологды показал, как он болеет за вологжан на Олимпийских играх

Кадр видео мэра

Вологжане активно болеют за наших лыжников, поехавших на Олимпийские игры в Пекине. 13 февраля команда России, вместе с уроженцем Вожеги Денисом Спицовым, забрала золото в эстафете!

Мэр Вологды снял эмоциональное видео - он яро болеет за наших! "Совсем скоро будет ещё одна попытка взять олимпийскую медаль в биатлоне. Максим Цветков дважды доказал, что он один из лучших! Максим, вся Вологда болеет за тебя, вся Россия поддерживает тебя! Старт гонки преследования на 12,5 км в 13:45", - написал Сергей Воропанов в соцсети.

К сожалению, надежда не сбылась. Вологжанин занял в гонке 17 место. 12 февраля один промах оставил Максима без медали - 4 место в спринтерской гонке.