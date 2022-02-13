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Общество13 февраля 2022 11:09

В Вологде ребенку продали выпивку

Полицейские составили на продавца и владельца торговой точки протоколы
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде сотрудники МВД прошлись по местным магазинам и в ходе рейда выявили факт продажи горячительного напитка вологжанину, который еще не сформировался духовно и физически - подростку, а значит алкоголь ему противопоказан. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В результате за грех розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции на продавца магазина и владельца магазина оформили административные протоколы. Нарушителям грозят крупные штрафы: гражданам 30-50 тысяч рублей, должностным лицам 100-200 тысяч рублей, юридическим 300-500 тысяч рублей.