В Вологде жителям многоэтажки пришлось эвакуироваться из-за 1 кв.м. пожара

В областной столице 13 февраля в половину третьего утра произошел пожар в однокомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажки по адресу улица Псковская, 19. На кухне вспыхнул 1 квадратный метр площади - поврежден матрас и внутренняя отделка. Там проживал 60-летний сын пожилой собственницы.

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Почувствовав дым, жители дома эвакуировались на улицу самостоятельно до приезда пожарных. Причиной ЧП назвали неосторожное курение. На месте работали 11 единиц техники и 37 человек личного состава. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.