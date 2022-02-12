Две с половиной тысячи вологжан заразились ковидом за день

В Вологодской области, по состоянию на 12 февраля, за сутки выявили 2529 новых заболевших коронавирусом. При этом с больничного выписали 1312 пациентов, а пятеро не смогли перенести болезнь. Об этом сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Стремительный рост заболеваемости начался с февраля - 1 числа 840 заражений, к двенадцатому уже в три раза больше. Каждый день коронавирус на Вологодчине ставит рекорды. Подскочило и количество ежедневно госпитализируемых: с 20-40 до 130-200. 152 вологжанина попали с ковидом на лечение в больницы только за минувший день.

Напомним, что в поликлиниках Вологодчины кабинеты неотложной помощи теперь работают ежедневно.