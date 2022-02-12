Череповчанку осудили за кражу 3,4 млн рублей со счета умершей клиентки

Череповецкий городской суд вынес решение по делу 39-летней работницы банка ВТБ. Череповчанка проходила по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, в особо крупном размере". Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Судом было установлено, что дама на момент совершения преступления работала главным финансовым консультантом банка. Вместе с другим лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) они оформили платежную карту к банковскому счету умершей еще в 2017 году женщины. В банкоматах им удалось снять со счета 3 378 500 рублей.

Однако весной 2021 года за наследством в банк обратился мужчина. Денег на счетах не оказалось... К июню банк возместил наследнику 3 378 500 рублей и 3 000 рублей в качестве компенсации удержанной банком комиссии.

Женщина вину признала. Ей назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком и взыскал в счет банка 3 381 500 рублей. Приговор вступил в законную силу.