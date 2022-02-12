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Общество12 февраля 2022 14:38

В Вологде схватили 19-летнего вандала, разбившего остановку

Молодого парня нашли по горячим следам
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В Вологде правоохранители задержали местного жителя, который разнес остановку "Яшина" "в щепки". 19-летний парень выбил деревянные рейки и был таков. Однако, вологжанина сумели разыскать быстро - по горячим следам. На него возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Об этом сообщил мэр города в соцсети: "Натворил дел - возьми на себя ответственность. Надеюсь, виновник нападения на остановку в следующий раз сдержит себя".

Подростку грозит до 3 месяцев ареста. Сумма материального ущерба составила 13 200 рублей. Остановку уже восстановили.