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Происшествия11 февраля 2022 16:52

В Череповце лед упал на проходившую мимо девушку

Она в реанимации
Иван Чухнин
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В Череповце на улице Гагарина 11 февраля около 16 часов на девушку упала льдина. Чуть позднее на проспекте Металлургов с крыши упал альпинист.

Сосулька с высоты пятиэтажного дома упала на голову 20-летней девушки. Она получила серьезные травмы: у нее открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. На место прибыли медики, девушку госпитализировали в реанимацию областной больницы №2 , что в Череповце, на улице Данилова.

Как сообщает официальный сайт Череповца, пятиэтажный дом на улице Гагарина обслуживает управляющая компания «ВсеДома». Однако их специалисты ищут балкон, с которого могла упасть льдина: «Жалоб на работу управляющей компании по этому адресу не было. По информации главы управы, снег здесь чистили регулярно, замечаний по уборке не было. Сейчас еще устанавливается, откуда свалилась эта льдина. Возможно, она упала с одного из балконов».

Так прокомментировал ЧП Владимир Дмитриев, начальник управления по развитию городских территорий.

Как стало известно, что на Металлургов, 42, 11 февраля в 16:42 с крыши упал альпинист, который чистил снег. Мужчина остался жив. Подробности не сообщаются.