Автобус №42 в Вологде будет ходить по-новому

В Вологде изменят один из самых длинных автобусных маршрутов. Изменение произойдет с 14 февраля на маршруте 42. Об этом сообщает ПАТП-1, это сделано для удобства пассажиров.

Появится новая остановка в центре: автобус в сторону Екимцево будет после остановки "Старый рынок" заворачивать на улицу Мальцева, как это делает автобус №16, и останавливаться возле пединститута.

То есть он пойдет по улицам: проспект Победы - Мальцева - Октябрьская - Ленинградская с добавлением остановки на Мальцева. До этого общественный транспорт двигался по проспекту Победы и по улице Ленинградской.