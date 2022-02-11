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Общество11 февраля 2022 10:16

Автобус №42 в Вологде будет ходить по-новому

Появится новая остановка
Иван Чухнин
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В Вологде изменят один из самых длинных автобусных маршрутов. Изменение произойдет с 14 февраля на маршруте 42. Об этом сообщает ПАТП-1, это сделано для удобства пассажиров.

Появится новая остановка в центре: автобус в сторону Екимцево будет после остановки "Старый рынок" заворачивать на улицу Мальцева, как это делает автобус №16, и останавливаться возле пединститута.

То есть он пойдет по улицам: проспект Победы - Мальцева - Октябрьская - Ленинградская с добавлением остановки на Мальцева. До этого общественный транспорт двигался по проспекту Победы и по улице Ленинградской.