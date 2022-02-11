На Вологодчине растет количество больных ковидом

За последние сутки на 11 февраля в в Вологодской области выявили 2245 новых случаев заражения ковидом, выздоровело 1182 человека, скончались четверо, сообщает портал стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии 3254 человека с подтвержденным диагнозом скончались.

На сегодняшний день на Вологодчине лечение от коронавируса проходит 16 601 человек. Всего за время пандемии 3254 человека с подтвержденным ковидом скончались.

В Москве пик заболеваемости, пос ловам мэра города, пройден, количество заболевших начало снижаться. Вскоре снижение заболеваемости ожидается и на Вологодчине.