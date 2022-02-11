Родители детей-вандалов из череповецкой школы №22 попали на деньги

Откосы не выдержали ударов детской рукой.

В Череповце, в школе №22 объявились вандалы. Они повредили обшивку на восьми оконных проемах. Так как почерк один, возможно, действовал одиночка.

Как сообщает мэр Череповца Вадим Германов, в прошлом году в школах Череповца заменили больше 2000 окон. А затем: "Прошло всего несколько месяцев, а мы уже считаем во сколько обойдется устранение последствий безмерной детской радости, вызванной отсутствием сквозняков.

Первыми проверку на прочность не выдержали откосы на окнах в школе № 22. Обшивка повреждена сразу на восьми проемах. Пластик пал под натиском силушки богатырской неизвестного пока ученика. Но мы, конечно, сомневаемся, что родители компенсируют ущерб, когда виновник найдется..."

Мэр Череповца задается вопросом: "Как рассказать детям, что вандализм - это вообще не круто и очень затратно для семейного бюджета?"