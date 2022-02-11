Череповчанке стало плохо и она обокрала кондуктора

В Череповце кондуктор помогла пассажирке, которой стало плохо. В итоге сердобольная женщина осталась без кошелька. Она заявила об этом в полицию.

В Череповце полицейские задержали 41-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже кошелька у кондуктора автобуса. Об этом сообщает сайт УМВД Вологодской области

Потерпевшая сообщила, что в автобус зашла женщина. Кондуктору показалось, что пассажирка плохо себя чувствует и ей требуется помощь. Вскоре, на одной из остановок женщина вышла. А кондуктор не досчиталась 7 тысячи рублей и кошелька, который был в сумке, стоявшей за водительским сиденьем.

Спустя пару дней подозреваемая снова зашла в тот же автобус, и кондуктор вызвала полицию.

Женщину задержали, ранее несудимая череповчанка 1980 г. р. призналась в краже, пояснив, что нигде не работает и на преступление пошла из-за финансовых трудностей. Вырученные деньги на уже сумела потратить. Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.