В администрацию Кирилловского района наведалась лиса

Фото: Администрация Кирилловского района ВКонтакте

На записи видеокамеры, установленной на здании администрации Кирилловского района, видно, как к чиновникам пришел необычный посетитель. На сей раз это была лиса.

"У каждого жителя Кирилловского района есть право обратится в органы местного самоуправления по волнующим его вопросам", - прокомментировали в администрации. Однако на прием рыжая плутовка так и не попала.

"Ознакомившись с режимом работы, она поняла, что пришла в нерабочее время и приняла решение вернуться домой в лес", - сообщили чиновники: лиска заявилась далеко за полночь.

Видео размещено в интернете, а читатели паблика соревнуются в сочинении историй про лису: автор самого креативного творения получит от администрации района фирменный USB-флеш-накопитель с этим видео.