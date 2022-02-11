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Общество11 февраля 2022 6:33

В администрацию Кирилловского района наведалась лиса

Она попала на записи видеокамеры
Иван Чухнин
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Фото: Администрация Кирилловского района ВКонтакте

Фото: Администрация Кирилловского района ВКонтакте

На записи видеокамеры, установленной на здании администрации Кирилловского района, видно, как к чиновникам пришел необычный посетитель. На сей раз это была лиса.

"У каждого жителя Кирилловского района есть право обратится в органы местного самоуправления по волнующим его вопросам", - прокомментировали в администрации. Однако на прием рыжая плутовка так и не попала.

"Ознакомившись с режимом работы, она поняла, что пришла в нерабочее время и приняла решение вернуться домой в лес", - сообщили чиновники: лиска заявилась далеко за полночь.

Видео размещено в интернете, а читатели паблика соревнуются в сочинении историй про лису: автор самого креативного творения получит от администрации района фирменный USB-флеш-накопитель с этим видео.