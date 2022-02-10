В Вологде дефицит врачей и учителей

В Вологде дефицит медиков - не хватает почти 550 медицинских работников. Такую цифру озвучил мэр города. "По состоянию на 1 февраля в городских больницах и поликлиниках не закрыта 541 вакансия" - об этом в телеграм-канале «Телега мэра» написал мэр Вологды Сергей Воропанов. Впрочем, есть и иные вакансии в бюджетной сфере: в Вологде 207 свободных мест по специальностям учитель, воспитатель, а также младший воспитатель. При этом работу предлагают как государственные (1552 вакансии) и муниципальные (372 вакансии), так и частные предприятия (2107 вакансий).

Вологжане, похоже, не желают горбатиться за копейки. «Вот только ожидаемая средняя зарплата на рынке труда сегодня выше, чем могут предложить работодатели", - признает мэр.

Основные вакансии - с доходом от 20 тысяч до 30 тысяч.

Так, со средним уровнем заработной платы свыше 30000 руб. — 1695, от 20000 до 30000 руб. — 1885, со средним уровнем заработной платы до 20000 руб. — 716, — сообщает Сергей Воропанов.

Предприятия могут решить кадровые проблемы за счет обучения и внедрения технологий производства, которые требуют меньшего количества работников, но повышает их производительность и эффективность. «Жаль только, что в строительстве и производстве это точно сработает, а вот в здравоохранении и образовании — вряд ли», — пишет Сергей Воропанов.

На 1 февраля 2022 года численность безработных в Вологде составила 1105 человек, уровень безработицы — 0,73% к численности экономически активного населения.