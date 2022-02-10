Две череповецкие управляющие компании лишились домов

Две череповецкие УК лишились всех домов в этом году, решение приняла госжилинспекция. В декабре УК «Северная» и «КапиталСтройСервис» были объявлены банкротами. В компаниях введено конкурсное производство на шесть месяцев, назначены конкурсные управляющие.

4 февраля УК «КапиталСтройСервис» лишилась шести последних домов: Гоголя, 6, 10 и 18, Максима Горького, 93, Победы, 97, Первомайская, 19. По „Северной“ решение принято 11 января.Из лицензии управляющей компании «Северная» исключены восемь оставшихся домов: Набережная, 57 и 59, Вологодская 5 и 40, Архангельская, 118, Верещагина, 55, Металлургов, 3 и 4а.

А 4 февраля УК «Северная» решено лишить лицензии.

«Подготовим исковое заявление в Арбитражный суд. Вопрос времени, когда суд примет соответствующее решение», — пояснил начальник госжилинспекции области Виктор Токарев.