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Общество10 февраля 2022 8:06

Директора вологодской турфирмы, сбежавшую с деньгами клиентов, искали почти 7 лет

Ее экстрадировали из Польши
Иван Чухнин
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Лилия Коваленко, сбежавшая с деньгами вологодских клиентов - любителей путешествий, обнаружена в Польше. По данным прокуратуры, женщина получила от четырёх вологжан 700 тысяч рублей и исчезла. «По поручению Генеральной прокуратуры женщина была объявлена в международный розыск. В поле зрения правоохранителей она попала летом 2021 года», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас Польша экстрадировала в Россию бывшего директора туристической фирмы «Восьмое небо-тур» Лилию Коваленко. Она обвиняется в том, что совершала мошенничество с туристическими путевками. В 2015 году, получив от четырёх жителей Вологодчины 700 тысяч рублей, предпринимательница присвоила эти деньги себе и сбежала.

Вологжанке грозит судебное разбирательство и внушительный срок - лишение свободы до шести лет.