В Харовске в подъезде сгорели электрощитки

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В Харовске горели электрические щитки в многоэтажке. Пожар произошел в среду, 9 февраля. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, звонок пожарным поступил в 16:49: в доме № 52 на улице Каменной горит в подъезде пятиэтажного дома. На место выехали четыре единицы техники, семь человек личного состава.

Как выяснилось, не выдержала проводка: огонь повредил электрощитки на первом, втором и третьем этажах. Ды поднялся вверх, был закопчен весь подъезд.

Из здания эвакуировались 28 жильцов. Они, видя задымление, вышли из квартир на улицу до прибытия пожарных.

Очевидно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Местные жители жалуются на частые отключения электричества и скачки напряжения.