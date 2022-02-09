Вологодский замгубернатора пояснил свои слова про одобрение сталинских расстрелов

В 2020 году предприятие вдруг резко пошло вверх.

Замгубернатора Вологодской области попытался пояснить свое высказывание, в котором имеющие уши да услышали одобрение мер, которые использовались в тридцатых годах: расстреливали и родных, и семьи.

Михаил Глазков пояснил, что 4 февраля он проводил заседание межведомственной комиссии по вопросам декриминализации лесного комплекса и реализации приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов на территории Вологодской области.

Среди рассматриваемых вопросов - инвестпроект ООО" Бабушкинский союз предпринимателей". Он должен был завершиться ещё в 2017 году. По мнению Глазкова, цели и задачи проекта не были достигнуты.

Михаил Николаевич привел некие цифры: "Предприятие заготовило за 10 лет более 1,1 млн. кубических метров древесины по ценам 2020 года на сумму более 4,5 млрд.рублей. Инвестиции в проект - не более 370 млн.рублей..." Одновременно он не назвал ни плановые показатели, ни сумму бюджетных вложений, ни поступления в бюджет от деятельности предприятия.

"Современное высокотехнологичное производство не создано. Подверг жёсткой критике руководителя проекта. Являюсь сторонником дисциплины, порядка и ответственности в лесной сфере!", - заявил замгубернатора.

Вместе с тем, по его словам "Обвинения в желании возврата к сталинским временам некорректны, есть желание, и устойчивое, организовать эффективное производство с видимым результатом..."

Михаил Николаевич закончил пояснения на своей страничке "ВКонтакте" так: "Лес - общее богатство народа, и оно должно работать на всех: на работников, на честный умелый бизнес, на бюджет..."

Есть ли у власти юридические рычаги воздействия на ООО, которое почти 5 лет не может реализовать инвестпроект, также не сообщается.

За предприятие-"курятник" уже вступилась Ирина Краскина : "Плохо считаете! В 1,1 тыс.куб.м сырья входит и куб.м. дров и баланса, из которых строятся лесные дороги, как предусматривает проект. С математикой тоже все плохо. Цены 2010 в разы отличаются от цен 2020, так же как и цены на продукты питания и зарплата чиновников. А высокотехнологичное производство создано! Это одно из градообразующих предприятий района, которое из высоты вашего кабинета кажется вам курятником. Проехались бы лучше.... и все своими глазами увидели. Там работают люди, у которых семьи. А что с ними будет, если предприятие обанкротится?"

Из открытых источников видно, что в 2020 году это устойчивое предприятие, виден явный прогресс с 2019 годом: