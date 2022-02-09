В Вологодской области продолжается массовое выявление больных коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Вологодской области говорит, что в регионе продолжается массовое заболевание коронавирусом.

На 9 февраля 2022 года по данным оперштаба за сутки умерло 4 человек, количество заболевших COVID-19 — 1 916, выздоровлений — 985. Таким образом, активно болеет 14 345 вологжан.

Всего в Вологодской области лабораторно подтверждено — 120 762 случаев заражения коронавирусом, полностью выздоровели — 103 173 пациентов, погибли от коронавируса — 3 244 человек. Летальность в регионе - 2, 69 процентов.

На этой неделе вернулся в строй губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Попал в госпиталь Владимир Жириновский.