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Здоровье9 февраля 2022 15:17

В Вологодской области продолжается массовое выявление больных коронавирусом

Источник:kp.ru
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Статистика по коронавирусу в Вологодской области говорит, что в регионе продолжается массовое заболевание коронавирусом.

На 9 февраля 2022 года по данным оперштаба за сутки умерло 4 человек, количество заболевших COVID-19 — 1 916, выздоровлений — 985. Таким образом, активно болеет 14 345 вологжан.

Всего в Вологодской области лабораторно подтверждено — 120 762 случаев заражения коронавирусом, полностью выздоровели — 103 173 пациентов, погибли от коронавируса — 3 244 человек. Летальность в регионе - 2, 69 процентов.

На этой неделе вернулся в строй губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Попал в госпиталь Владимир Жириновский.