Врачи моногоспиталей будут выписывать вологжан долечиваться без ПЦР-теста

А долечиваться вологжане будут дома. Отныне, чтобы выписаться из моногоспиталя, не нужен контрольный тест.

Это касается нетяжелых пациентов.

Об этом сообщил начальник регионального депздрава Алексей Плотников.

Такая возможность - выписывать пациентов для амбулаторного лечения до получения отрицательного ПЦР-теста - обговорена в постановлении Роспотребнадзора. Но есть исключения: пациенты, живущие в общежитиях, коммунальных квартирах и соцучреждениях.

«Пациент, который клинически поправился, не будет занимать место в стационаре, " - пояснил логику Алексей Плотников.

При этом пациент выписывается с открытым больничным листом в поликлинику, где и будет долечиваться. При этом до выздоровления он должен быть на самоизоляции".

Одновременно, так как количество больных растет, количество коек будет увеличено.